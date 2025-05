Evite a malha fina: especialista revela 3 erros mais comuns no IR

Na Bahia, são aguardadas mais de 1,8 milhões de declarações de Imposto de Renda em 2025. - Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil

Em 2024, mais de 1,4 milhão de brasileiros tiveram suas declarações retidas na malha fina. No Nordeste do país, Bahia e Sergipe somaram mais de 83 mil ocorrências. Com o prazo de entrega do Imposto de Renda 2025 se encerrando em 30 de maio, especialistas reforçam a importância de atenção aos detalhes para uma declaração precisa e sem surpresas.

A líder regional da XP Norte e Nordeste, Larissa Falcão, alerta para os cuidados na declaração dos investidores este ano. Ela também destaca como novidade a declaração pré-preenchida pelos programas de declaração (PGD e aplicativo Meu Imposto de Renda), ainda com opções em que o programa apresenta cálculos e gera demonstrativo detalhado da apuração do imposto, de forma que o valor do imposto apurado reflita no resultado da declaração.

Na Bahia, são aguardadas mais de 1,8 milhões de declarações de Imposto de Renda em 2025. Atualmente, o número de investidores pessoa física na B3 no estado da Bahia já ultrapassa 220 mil, o que ressalta a importância de orientação correta aos investidores na hora de fazer a declaração anual para evitar erros que podem gerar multas e retenção na malha fina. “O contribuinte baiano está cada vez mais engajado no mercado financeiro, mas ainda há muitas dúvidas sobre as obrigações fiscais que acompanham os investimentos. A educação tributária é parte essencial da jornada do investidor”, afirma Larissa Falcão.

Erros e como evitá-los

Um erro frequente na declaração do Imposto de Renda é a aplicação incorreta das alíquotas nas operações realizadas ao longo do ano. Cada tipo de operação, como venda de ações, resgate de fundos de investimento ou rendimentos de aluguel, possui uma alíquota específica que deve ser aplicada para calcular o imposto devido. A utilização de uma alíquota errada pode levar a um pagamento a maior ou a menor do imposto, resultando em problemas com a Receita Federal.

Utilização inadequada da nota de corretagem

Algumas das práticas inadequadas mais comuns em notas de corretagem incluem omissão ou erros nos valores das operações, classificação incorreta de ativos ou operações (day trade e swing trade), não informar prejuízos ou ações recebidas por doação/herança, e omitir custos ou resgate de cotas de fundos, entre outros.

Imprecisão na declaração de investimentos internacionais.

Na declaração, bens que representem investimentos no exterior passam a permitir a informação do rendimento e do imposto pago (no Brasil e no exterior). “Apesar de não ser uma modificação que alcança muitas pessoas, pois é inferior a 5% do total de 46 milhões de declarações que vão ter rendimentos de aplicações financeiras no exterior, é importante que os investidores observem o preenchimento correto”, ressalta a Líder XP no Norte e Nordeste.

Quem precisa declarar?

O prazo de entrega da Declaração Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024, começou dia 17 de março e segue até o próximo dia 30 de maio, às 23h59. Pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar.

Onde declarar?

A declaração do imposto sobre a renda das pessoas físicas pode ser preenchida de forma online, pelo e-CAC, sem precisar baixar ou instalar nenhum programa. Outra maneira de preencher a declaração é baixando a versão para Windows.

