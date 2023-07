Famosos investem no segmento de franquias em todo Brasil

Com um crescimento de 17,2% no 1º trimestre deste ano, o setor de franquias tem atraído o interesse e investimento de artistas brasileiros, como Tiago Abravanel, Flávia Alessandra, Otaviano Costa, entre outros. Eles marcaram presença na 30ª edição da ABF Franchising Expo, feira do segmento realizada até o último sábado, 1º, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Presente no estande da Nanica, rede de docerias especializadas na torta banoffe, o ator Tiago Abravanel falou ao Portal A TARDE sobre seus investimentos como sócio da marca, que tem mais de 40 lojas em diversos estados do Brasil.

"O meu envolvimento com a Nanica veio antes dela existir na verdade. Eu conheci as tortas através do Leonardo Macedo. Leo se tornou meu amigo e, quando ele resolveu montar o negócio, a Nanica era literalmente nanica, era uma lojinha na Augusta. Eu falei: 'Cara, manda ver e conta comigo no que eu puder ajudar'. Depois de um ano e meio que a empresa existia, eles me convidaram para ser sócio", contou.

Em relação à expansão da marca, Tiago ainda falou que o objetivo, até o fim de 2023, é que a rede tenha 80 unidades em todo o país, incluindo o investimento no Nordeste. Na região, a Nanica tem uma loja na cidade de Fortaleza.

"Já começamos a vender para o Nordeste desde o começo deste ano. Até o momento, temos uma unidade em Fortaleza. Estamos crescendo e isso é muito bom", ressaltou.

Tiago falou sobre os desafios em se posicionar enquanto figura pública e o sucesso da marca. A partir disso, ele acredita que apenas ser uma pessoa famosa não garante os avanços do negócio.

"Eu acho que tem muitos desafios porque muitas pessoas acham que ser uma pessoa famosa vai ser o suficiente para o negócio girar. Não é bem assim. Claro que a gente tem privilégios e acessos que uma pessoa desconhecida tem mais dificuldade, mas o trabalho é tão grande quanto. A gente tem que se esforçar pela empresa como qualquer outro trabalho", afirmou.

O artista ainda pontuou que o seu envolvimento na marca vai para além da publicidade. Para ele, é fundamental entender a responsabilidade entre ser garoto propaganda e sócio da Nanica.

"É um lugar que a gente discute bastante porque é diferente você ser um garoto propaganda que a empresa contrata e outra coisa é você ser um dos donos da marca. Isso tem um outro peso, uma outra responsabilidade. Esse marketing de influência tem ainda mais poder por eu ter um envolvimento real com a marca, de saber todos os detalhes não só como garoto propaganda. Então, isso faz com que a gente vista a camisa o tempo todo", declarou.

null Rafaela Souza | Ag. A TARDE

Em entrevista ao Portal A TARDE, Otaviano destacou a importância de participar de todos os processos na rede além da atuação no segmento de comunicação e do marketing.

"Nós somos sócios da operação, somos ponta de comunicação, participamos do dia a dia, do pensamento, da estratégia. Nós olhamos para trás, para frente e futuro. A gente tem muita identificação com os nossos sócios", enfatizou.

Atriz Deborah Secco é sócia do brechó Peça Rara | Foto: Divulgação | ABF Franchising Expo

A atriz Flávia Alessandra também falou sobre a parceria nos negócios. A artista ainda ressaltou o objetivo da marca de contribuir para a elevação da autoestima das pessoas por meio de um procedimento cuidadoso e seguro.

"[...] O senso de responsabilidade, de cuidado com cada um, de respeitar a individualidade, de elevar a autoestima do ser humano. Eu acho que é o nosso grande diferencial. Trabalhar com os melhores produtos que existem no mercado, ter formação dos nossos profissionais. Isso tudo torna a gente líder de mercado com certeza", afirmou.

Outros famosos também marcaram presença e representaram suas marcas na ABF Franchising Expo, entre eles o ator Caio Castro com a JAH, franquia de açaí, sorvetes e picolés 100% naturais; a apresentadora Ticiane Pinheiro, que promoveu a coleção de óculos "Ticiane Pinheiro Collection by Frans"; e a atriz Deborah Secco com o brechó Peça Rara.

*A repórter viajou à convite da ABF Franchising Expo