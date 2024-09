Fapesb anuncia investimentos de R$ 58,3 mi para ciência e tecnologia

Fapesb também tem se dedicado a lançar editais que apoiem as políticas de inclusão social - Foto: Divulgação

Foi celebrado, nesta terça-feira, 27, o aniversário de 23 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). O secretário da Secti, André Joazeiro, esteve presente no evento, realizado no Instituto Anísio Teixeira (IAT), representando o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Serão investidos R$ 43 milhões para apoiar atividades de pesquisa de alto impacto científico, tecnológico e/ou social em áreas estratégicas que busquem soluções de problemas estaduais e o desenvolvimento regional.

O diretor-Geral da Fundação, Handerson Leite, ainda anunciou mais dois editais, que somados ao Incite totalizam um investimento de R$ 58,3 milhões, que são: o Tecnova 3 – edital de subvenção econômica para startups, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos do Governo Federal (FINEP). Nesse, serão disponibilizados R$13,4 milhões, visando contemplar cerca de 40 empresas baianas em todo o Estado. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e processos inovadores de empresas brasileiras para o desenvolvimento de setores econômicos considerados estratégicos nas políticas públicas federais e aderentes à política pública de inovação do Estado da Bahia.



Papel Social

Em consonância com a política do governo, a Fapesb também tem se dedicado a lançar editais que apoiem as políticas de inclusão social, como, por exemplo: os editais Inventiva, que visam fomentar o empreendedorismo das mulheres, cujo o valor total é de R$ 4,5 milhões; o Edital Azeviche, voltado para o empreendedorismo dos povos e comunidades tradicionais, com recursos de R$ 3,3 milhões; os três editais para pesquisa em doenças da população negra, em especial para a anemia falciforme, disponibilizando cerca de R$ 5,6 milhões; e os três editais lançados do Programa Ciência na Mesa, sendo R$ 10 milhões para fomento à inovação na Agricultura Familiar, R$ 6 milhões para a formação de empreendimentos sociais e R$ 6,3 milhões para pesquisa com água para consumo humano e animal.