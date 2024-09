Faturamento de franquias cresce 12,8% no segundo trimestre

Dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF) - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O setor de franquias no Brasil teve uma alta de 12,8%, resultando em um faturamento de R$ 61,2 bilhões. No semestre, o crescimento acumulado foi de 15,8%, totalizando R$ 121,8 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Os setores de Saúde, Beleza, Bem-Estar, Alimentação e Casa e Construção foram os principais responsáveis por esse desempenho positivo.

Esse crescimento reflete a recuperação econômica do Brasil, que registrou um aumento de 2,5% no primeiro trimestre em comparação com o ano anterior. O setor de serviços também teve um desempenho forte, com uma alta de 3% nos dois primeiros trimestres e nos últimos quatro trimestres. A demanda interna, especialmente em turismo e tecnologia, contribuiu para os resultados favoráveis.

A melhora no mercado de trabalho, o aumento real dos salários e o controle da inflação foram fatores que impulsionaram o setor de franquias. No entanto, a ABF acredita que uma Taxa Selic mais baixa teria potencializado ainda mais os resultados.



Leia mais

>> PIB cresce 1,4% no segundo trimestre de 2024

>> “Taxa das blusinhas”: Governo estima arrecadação de R$ 700 mi em 2024

>> Valor do m² de imóveis dispara em Salvador e morar na Orla fica mais caro

Tom Moreira Leite, presidente da ABF, destacou que o crescimento acima dos dois dígitos demonstra a confiança do mercado e contribui para a economia, com a criação de novos empregos e o fortalecimento do ambiente de negócios. O franchising se apresenta como uma alternativa segura de investimento, com suporte e treinamento oferecidos pelas franqueadoras.



A pesquisa também mostrou um aumento de 3,85% no número de empregos no setor de franquias, totalizando 1,67 milhão de postos de trabalho. O número de franquias abertas cresceu 4,3%, alcançando 183.151 operações. Os setores de Saúde, Beleza e Bem-Estar tiveram a maior demanda, com um crescimento de 21,7% no segundo trimestre, seguidos por Alimentação e Casa e Construção, com crescimentos de 16,4% e 15,1%, respectivamente.