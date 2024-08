FGTS começa hoje a pagar R$ 15,2 bilhões do lucro a trabalhadores

A expectativa é de que 130,8 milhões de trabalhadores sejam beneficiados com a distribuição - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) começa a pagar nesta sexta-feira, 9, a distribuição de 65% dos R$ 24,3 bilhões de lucro recorde de 2023 a trabalhadores, o que corresponde a R$ 15,196 bilhões. A previsão é de que toda a operação seja finalizada até domingo, 11.

O Conselho realizou na quinta-feira, 9, uma reunião extraordinária para deliberar sobre o tema. De acordo com o FGTS, são 218,6 milhões de contas de 130,8 milhões de trabalhadores.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, todas as pessoas com contas (ativas ou inativas) vinculadas ao FGTS em 2023, com saldo em dezembro, terão direito a receber uma parcela dos lucros, até o dia 31 de agosto,que é o prazo final para creditar o valor.



O valor referente à distribuição dos resultados é proporcional ao saldo da conta em 31 de dezembro do ano-base em questão. Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,02461511. Ou seja, a cada R$ 1.000,00, os cotistas receberão R$ 24,61.

O valor do saldo depositado poderá ser consultado através do site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Para saber o valor do seu saldo em 31 de dezembro de 2023, data de referência para o repasse do lucro que será feito este mês, o trabalhador deve clicar em "confira suas contas" e em seguida, "ver extrato" e cheque o valor do saldo em dezembro de 2023.