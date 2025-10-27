Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Fim do cheque! Bradesco anuncia fim do método de pagamento

Medida consolida o Pix como o principal meio de pagamento entre os clientes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/10/2025 - 10:50 h | Atualizada em 27/10/2025 - 11:04
A decisão reflete a queda histórica do uso do cheque no Brasil
O Bradesco anunciou que, a partir de dezembro, deixará de emitir cheques para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs), mantendo o serviço apenas para contas corporativas.

A decisão reflete a queda histórica do uso do cheque no Brasil, que despencou 96% desde 1995, de 3,3 bilhões para 137 milhões de compensações anuais, e consolida o Pix como o principal meio de pagamento entre os clientes.

O banco reforça que a medida acompanha a preferência por soluções digitais, mais rápidas e seguras, como Pix, TED e transferências eletrônicas. Clientes que ainda possuem folhas de cheques poderão utilizá-las até o esgotamento, dentro dos prazos normais de compensação.

Pix nos chips dos cartões de crédito e débito; saiba como vai funcionar
Crise na Eletronuclear: estatal pede R$1,4 bilhão ao governo
CNI vê reunião entre Brasil e EUA como “avanço concreto”

Pix

O Pix, lançado pelo Banco Central em 2020, já contabiliza 19,4 bilhões de operações apenas no segundo trimestre de 2025, movimentando R$ 84 bilhões, enquanto os cheques registraram R$ 173,3 milhões no mesmo período.

Com mais de 150 milhões de usuários ativos, o sistema se consolidou como ferramenta universal de transferência e pagamento, disponível 24 horas por dia, eliminando barreiras de horário e fronteira.

x