FMI eleva para 2,4% projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2025 - Foto: Divulgação

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a projeção de crescimento da economia brasileira em 2,4% para 2025. O cenário de alta foi refletido pelas ações de reconstrução do Rio Grande do Sul após as fortes chuvas.

O cenário é maior que o projetado para 2024, quando em maio, o Rio Grande do Sul foi impactado pelas enchentes, que destruíram o estado e enfraqueceram a economia da região, que é a maior produtora de arroz do Brasil.

“Apesar disso, o crescimento do Brasil em 2025 foi revisto para cima devido ao reconstrução pós-cheias e factores estruturais favoráveis ​​(por ex. aceleração da produção de hidrocarbonetos)”

Para 2024, portanto, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é de 2,1%, 0,1 ponto percentual a menos do que o calculado em abril. O crescimento global projetado, em linha com as previsões da edição de abril de 2024, ‘Perspectivas da Economia Mundial’, é de 3,2% para 2024 e 3,3% para 2025.

O FMI é uma organização internacional que tem o objetivo de assegurar o funcionamento do sistema econômico global por intermédio da promoção da cooperação monetária internacional, da estabilidade cambial e do crescimento econômico.

Na segunda-feira, 15, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), um dos principais indicadores do Produto Interno Bruto (PIB) do país, registrou um crescimento de 0,25% em maio deste ano. Em setembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará os números do PIB brasileiro.