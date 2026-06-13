Fundadora do Nubank admite problema e comenta mensagem sobre fim de atividades

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A cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, utilizou as redes sociais para esclarecer o episódio que assustou correntistas da instituição.

Uma falha no sistema fez com que alguns usuários recebessem uma notificação informando, de maneira equivocada, uma suposta liquidação extrajudicial do banco digital, além de instruções para reaver o dinheiro por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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O alerta falso foi enviado na sexta-feira (12) e gerou repercussão imediata na internet. Junqueira classificou o ocorrido como "bizarro" e explicou que a mensagem foi fruto de um erro estritamente operacional e interno da equipe de tecnologia.

Entenda como ocorreu o erro no sistema

De acordo com a executiva, o disparo aconteceu após um colaborador submeter um pull request (PR), que é um procedimento padrão no desenvolvimento de softwares para sugerir e aplicar alterações em linhas de código. Por acidente, a alteração acionou uma ferramenta de emergência da plataforma da fintech.

“Cara, bizarro mesmo, mas foi isso mesmo, um erro operacional. Uma pessoa que submeteu um PR que acabou acidentalmente ativando o protocolo que existe quando algo assim acontece. As mensagens foram para uma parcela muito pequena de clientes, mas é claro que causa uns transtornos”, publicou Cristina Junqueira.

A cofundadora detalhou que o problema não afetou a base total de usuários do banco digital, tendo atingido uma parcela restrita de aproximadamente 20 mil clientes.

Junqueira ressaltou que a equipe técnica agiu de forma rápida para conter e corrigir a falha, mas não escondeu o incômodo com o erro de comunicação.

“Pedimos sinceras desculpas a todos que receberam a informação incorreta. Enfim, mais um aprendizado e já atuamos para que não aconteça de novo. Ficamos bravos com isso”, admitiu.