Clientes retiram dinheiro do Nubank após alerta de encerramento

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Clientes do Nubank reagiram com preocupação à notificação enviada pelo aplicativo na manhã desta sexta-feira, 12, que informava um suposto encerramento das atividades da instituição financeira.



Mesmo após o banco esclarecer que a mensagem foi resultado de um erro operacional, diversos usuários afirmaram nas redes sociais ter retirado seus recursos da plataforma por precaução.

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A repercussão tomou conta do X (antigo Twitter), onde correntistas relataram medo de possíveis problemas na instituição e disseram ter transferido dinheiro para outras contas logo após receberem o aviso. Entre as publicações, um usuário afirmou: “Já fiquei com o c* na mão com a Nubank e vou tirar a portabilidade pra lá”.

Já fiquei com o cu na mao com a Nubank e vou tirar a portabilidade pra lá — Léo, eu mesmo (@srconsequence) June 12, 2026

Corrida para retirar recursos

A movimentação também foi marcada por relatos de clientes que afirmaram ter esvaziado suas contas por receio de eventuais transtornos. “Tirei todo o meu dinheiro do Nubank”, escreveu um internauta.

Tirei todo o meu dinheiro do Nubank. — Steve Banannon (@Steve_Banannon) June 12, 2026

Outro comentou: “Eu tirei meu dinheiro do nubank depois desses aviso que o banco encerrou kkkk embora ter sido erro melhor garantir vai que do nada encerre mesmo!!”.

Eu tirei meu dinheiro do nubank depois desses aviso que o banco encerrou kkkk embora ter sido erro melhor garantir vai que do nada encerre mesmo!! — Wesley Pereira (@WesleyP95) June 12, 2026

O temor foi reforçado por experiências anteriores vividas por parte dos usuários em outras instituições financeiras. “Sendo erro ou não da Nubank Já tirei meu dinheiro de lá kkkk Trauma da Will”, disse mais um correntista.



Sendo erro ou não da Nubank

Já tirei meu dinheiro de lá kkkk



Trauma da Will — Belieber Swag (@Thays_Bieber6) June 12, 2026

Já outra cliente afirmou: “Tirei meu dinheiro todinho do Nubank desesperada que ódio”. Houve ainda quem não tivesse recebido a notificação, mas decidiu agir por cautela após acompanhar a repercussão do caso. “Não recebi notificação nenhuma, mas por via das dúvidas, tirei todo o meu dinheiro do Nubank”, publicou outra usuária.

Tirei meu dinheiro todinho do Nubank desesperada que ódio — alexia (@lexievent) June 12, 2026

Não recebi notificação nenhuma, mas por via das dúvidas, tirei todo o meu dinheiro do Nubank — Laloba Floss Moreira Renault🥂 (@Bebatriz1) June 12, 2026

O que dizia a notificação?

A mensagem que deu origem à onda de preocupação informava: "Aviso importante: NUBANK // Foi decretado o encerramento do NUBANK. Clique aqui e saiba como solicitar o valor disponível no FGC".

O alerta chamou atenção principalmente por mencionar o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mecanismo normalmente associado à proteção de recursos em casos de intervenção ou liquidação de instituições financeiras.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, muitos dos usuários que receberam a notificação eram clientes da categoria Ultravioleta, modalidade premium do Nubank. Entretanto, outros correntistas com diferentes perfis também afirmaram ter recebido o mesmo aviso.

Nubank está em liquidação?

Não. O Nubank não consta na lista de instituições financeiras em processo de liquidação do Fundo Garantidor de Créditos.

Além disso, clientes relataram que o próprio chat de atendimento do aplicativo passou a exibir uma resposta automática explicando que o Nubank "não passa por liquidação e que há notícias de liquidação extrajudicial de outras instituições financeiras mas que isso não tem relação com o Nubank, que segue sólido, seguro e com todas as operações continuando normalmente", orientando os usuários a continuarem utilizando normalmente conta, cartão e demais serviços.

Em alguns atendimentos, operadores também explicaram que houve um "contratempo momentâneo do sistema" responsável pelo envio incorreto de notificações automáticas.

Banco confirma erro operacional

Pouco depois da repercussão, o Nubank informou que a notificação foi enviada por engano e que o problema afetou apenas uma parcela dos usuários.

Segundo a instituição, a falha ocorreu devido a um erro operacional já corrigido e não possui qualquer relação com a situação financeira da companhia.

O banco também ressaltou que continua operando normalmente, com todas as licenças ativas, sem impactos para investimentos, segurança da plataforma ou estabilidade dos serviços oferecidos aos clientes.

O que diz o Nubank?

Em nota enviada à CBN, a empresa afirmou: "O Nubank informa que um erro operacional pontual, já identificado e solucionado, provocou o envio de mensagens indevidas a uma parcela de sua base de clientes. A instituição permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto para sua operação, que segue com segurança e estabilidade".

A instituição também pediu desculpas aos clientes afetados e reforçou que o episódio não está relacionado à segurança da plataforma ou à solidez financeira da companhia.

"O caso não tem qualquer relação com a segurança da plataforma, a proteção das informações dos clientes ou a solidez da companhia. As operações do Nubank seguem normalmente, com segurança e estabilidade", completou.