Nubank comunica fim das atividades para os clientes; entenda a mensagem

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Clientes do Nubank foram surpreendidos nesta sexta-feira, 12, por uma notificação enviada pelo aplicativo que informava um suposto encerramento das atividades da instituição financeira.

A mensagem rapidamente gerou dúvidas e preocupação entre usuários, levando o banco digital a se pronunciar oficialmente sobre o caso.

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Segundo a empresa, o comunicado foi enviado por engano devido a um erro operacional já corrigido e não tem qualquer relação com a situação financeira da companhia.

A notificação recebida por parte dos clientes dizia: "Aviso importante: NUBANK // Foi decretado o encerramento do NUBANK. Clique aqui e saiba como solicitar o valor disponível no FGC".

Pouco depois da repercussão, o Nubank informou que o problema afetou apenas uma parcela da base de usuários e que todas as operações seguem funcionando normalmente.

Aviso recebido por usuários do Nubank - Foto: Reprodução | Redes sociais

De acordo com a instituição, não houve impacto na segurança da plataforma, nos investimentos dos clientes ou na estabilidade do banco. O Nubank também afirmou que mantém todas as suas licenças ativas e continua operando regularmente.



A mensagem, no entanto, foi suficiente para provocar uma onda de questionamentos nas redes sociais, onde diversos clientes tentavam entender se o banco passava por algum processo de liquidação ou encerramento.

Por que a notificação assustou os clientes?

O alerta chamou atenção principalmente por mencionar o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mecanismo normalmente associado à proteção de recursos em casos de intervenção ou liquidação de instituições financeiras.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, muitos dos usuários que receberam a notificação eram clientes da categoria Ultravioleta, modalidade premium do Nubank. Entretanto, outros correntistas com diferentes perfis também afirmaram ter recebido o mesmo aviso.

A situação gerou apreensão entre parte dos clientes. Alguns internautas relataram ter transferido recursos para outras instituições por precaução, enquanto outros procuraram o atendimento do banco em busca de esclarecimentos.

Aviso recebido por usuários do Nubank - Foto: Reprodução | Redes sociais

Nubank está em liquidação?

Não. O Nubank não consta na lista de instituições financeiras em processo de liquidação do Fundo Garantidor de Créditos.

Além disso, clientes relataram que o próprio chat de atendimento do aplicativo passou a exibir uma resposta automática explicando que o Nubank "não passa por liquidação e que há notícias de liquidação extrajudicial de outras instituições financeiras mas que isso não tem relação com o Nubank, que segue sólido, seguro e com todas as operações continuando normalmente", orientando os usuários a continuarem utilizando normalmente conta, cartão e demais serviços.

Em alguns atendimentos, operadores também explicaram que houve um "contratempo momentâneo do sistema" responsável pelo envio incorreto de notificações automáticas.

Mensagem foi enviada por engano

Após a repercussão do caso, o Nubank confirmou que a notificação não tinha qualquer relação com encerramento de atividades, intervenção regulatória ou problemas financeiros.

Segundo o banco, a falha foi causada por um erro operacional pontual, que já havia sido identificado e corrigido pouco tempo depois do envio das mensagens.

A instituição reforçou que o episódio não afeta a segurança dos clientes nem altera o funcionamento dos serviços oferecidos pela plataforma.

Aviso recebido por usuários do Nubank - Foto: Reprodução | Redes sociais

O que diz o Nubank?

Em nota enviada à CBN, o Nubank informou que o envio da notificação ocorreu devido a uma falha operacional já corrigida e reforçou que o episódio não afeta o funcionamento da instituição.

"O Nubank informa que um erro operacional pontual, já identificado e solucionado, provocou o envio de mensagens indevidas a uma parcela de sua base de clientes. A instituição permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto para sua operação, que segue com segurança e estabilidade", afirmou o banco.

A instituição também pediu desculpas aos clientes afetados e destacou que o caso não está relacionado à segurança da plataforma ou à situação financeira da companhia. "O caso não tem qualquer relação com a segurança da plataforma, a proteção das informações dos clientes ou a solidez da companhia. As operações do Nubank seguem normalmente, com segurança e estabilidade", completou.