Furto de cabos no metrô de Salvador afeta 350 mil passageiros

O furto de cabos do sistema metroviário de Salvador tem causado cenários como o maior tempo de espera e lotação de passageiros nas estações. O caso mais foi registrado na última sexta-feira, 15, quando a Linha 2, que liga as estações Acesso Norte e Aeroporto, teve que operar com trens em velocidade reduzida.

Apesar da recente ocorrência, a CCR Metrô Bahia, responsável pela operação do sistema de transporte público, aponta a redução de 17% do furto de cabos do metrô, na comparação do mesmo período de 2023 com 2022. Em entrevista ao Portal A TARDE, o gerente executivo da concessionária, Leonardo Balbino, avalia o impacto da prática criminosa para o modal, que transporta uma média de 350 mil passageiros por dia, e as ações voltadas para a queda de casos.

"Nossa maior preocupação são os nossos clientes. Transportamos uma média de 350 mil passageiros por dia. São pessoas que dependem do metrô para se deslocarem pela cidade e são os que mais sofrem com os casos de vandalismo", diz Balbino.

O gerente explica que o sistema metroviário precisa de cabos de cobre, alumínio, aço e fibra ótica para a sua operação. Nesta rede de conexões, cada tipo de material tem uma função específica na cadeia de funcionamento do metrô, a exemplo de iluminação, velocidade.

"O cabo de fibra óptica é destinado ao tráfego de dados, já os de cobre e alumínio são aplicados para alimentação elétrica de sistemas. A depender do tipo de material furtado, o sistema pode ser impactado com lentidão nos trens, falha na sinalização, problema na iluminação e/ou parada no funcionamento de escadas rolantes. Quando uma situação de furto de cabos ocorre, nossas equipes de manutenção atuam prontamente, realizando o reparo com a substituição e inserção dos cabos", explica.

Ações

Com o objetivo de mitigar a prática criminosa, Balbino conta que agentes de atendimento e segurança da CCR Metrô Bahia fazem rondas estratégicas e periódicas nas estruturas que compõem o sistema. A concessionária também tem investido em barreiras perimetrais e sistemas de alerta de intrusão, projetado para detectar possíveis invasões ou tentativas de violação em uma propriedade.

"Contamos também com mais de 2 mil câmeras de monitoramento integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação. Toda a estrutura de segurança patrimonial e de pessoal envolve trens, estações de metrô, terminais de ônibus e passarelas de acesso", acrescenta.

Na relação com o poder público, ele destaca a existência de um grupo de trabalho integrado com a Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA), que conta com a contribuição de outros órgãos e empresas que sofrem com os danos causados pela modalidade de furto.

A situação de furto de cabos pode ser denunciada para a Polícia Militar a Bahia por meio do Canal 190. "Em casos atípicos, os clientes ainda podem acionar qualquer colaborador da CCR Metrô Bahia para que as providências necessárias sejam tomadas", conclui.