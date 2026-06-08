Gigante do varejo fecha sede e inicia venda de complexo milionário

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O Grupo Carrefour deu mais um passo em seu processo de reorganização no Brasil e confirmou que deixará definitivamente Barueri, na Grande São Paulo. Como parte da mudança, a companhia também colocará à venda o complexo corporativo que ocupa há anos no bairro do Tamboré, um dos principais centros administrativos da empresa no país.

A decisão representa o encerramento de uma importante operação corporativa da rede varejista e acompanha uma tendência observada em grandes empresas desde a pandemia, período em que o modelo de trabalho passou por profundas transformações.

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Saída de Barueri já tem data definida

De acordo com informações divulgadas pelo portal Barueri na Rede, a transferência está prevista para acontecer em agosto de 2026.

Com a mudança, as áreas comercial, jurídica e administrativa deixarão o município e passarão a operar em dois endereços na cidade de São Paulo. As equipes serão distribuídas entre unidades localizadas na Vila Maria, na Zona Norte, e no Tatuapé, na Zona Leste da capital.

Atualmente, o complexo de Barueri concentra operações ligadas ao Carrefour, Atacadão e Sam's Club, funcionando como um dos principais polos administrativos do grupo no Brasil.

Imóvel chama atenção pelo tamanho



Instalada na Alameda Tucunaré, no Tamboré, a sede possui números expressivos e é considerada um dos grandes ativos imobiliários da companhia.

O complexo conta com:

45 mil metros quadrados de área total;

Mais de 23 mil metros quadrados de área construída;

744 vagas de estacionamento;

Estrutura utilizada como campus corporativo integrado.

Durante anos, o espaço foi utilizado como centro estratégico para a gestão das operações da empresa, o que torna sua venda um movimento relevante para o mercado imobiliário corporativo.

Trabalho híbrido mudou estratégia das empresas

A saída de Barueri também reflete uma mudança no comportamento das grandes corporações.

Nas décadas passadas, era comum que empresas concentrassem milhares de funcionários em grandes sedes localizadas em regiões empresariais como Alphaville e Tamboré. Esse cenário, porém, começou a mudar com o avanço do trabalho híbrido após a pandemia.

Com menos funcionários presentes diariamente nos escritórios, muitas companhias passaram a utilizar apenas parte das estruturas que mantinham, reduzindo a necessidade de grandes campi corporativos.

Venda busca reduzir custos e gerar recursos

Além da reorganização operacional, a comercialização do imóvel faz parte da estratégia financeira da companhia.

Ativos corporativos de grande porte passaram a representar uma oportunidade para empresas que buscam otimizar despesas e transformar patrimônio imobiliário em recursos financeiros.

Nesse contexto, o Carrefour pretende enxugar custos ligados à manutenção da estrutura e, ao mesmo tempo, monetizar um imóvel de alto valor localizado em uma das regiões empresariais mais conhecidas do estado.

O impacto para Barueri

Embora a mudança não altere o funcionamento das lojas da rede, a saída reduz a presença administrativa do grupo em Barueri, município que se consolidou ao longo dos anos como endereço de grandes empresas nacionais e multinacionais.

O movimento também reforça uma tendência cada vez mais presente no mercado corporativo: a substituição de grandes sedes por operações mais enxutas, flexíveis e adaptadas às novas formas de trabalho.

Mais do que uma mudança interna do Carrefour, a venda da sede do Tamboré simboliza uma transformação que vem redesenhando o perfil dos escritórios corporativos em todo o país.