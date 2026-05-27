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ECONOMIA

Gigante rede de supermercados anuncia novidade após faturar R$ 17 bi

Grupo amplia operação no Brasil e inaugura novas unidades

Iarla Queiroz
Por
Fort Atacadista
Fort Atacadista - Foto: Divulgação

O Grupo Pereira segue acelerando sua expansão no varejo brasileiro e inaugura nesta quarta-feira, 27, uma nova unidade do Fort Atacadista em São Paulo, maior cidade da América Latina.

Batizada de “Fort Atacadista Interlagos”, a loja foi instalada na Avenida das Nações Unidas e chega ao mercado paulista em meio ao crescimento da companhia, que registrou faturamento de R$ 17,53 bilhões no último ano, segundo ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

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Grupo está entre os maiores do Brasil

Com os resultados financeiros mais recentes, o Grupo Pereira se consolidou como o maior varejista de Santa Catarina, ocupando a sétima posição entre os maiores grupos supermercadistas do Brasil.

A abertura da nova unidade faz parte de uma sequência de investimentos da empresa em diferentes regiões do país.

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Fort Atacadista chega a 77 lojas

No último dia 6 de maio, a rede inaugurou sua 75ª unidade em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina.

Além da nova loja em São Paulo, outra unidade também será aberta nesta quarta-feira ,27, em Chapecó, no Oeste catarinense.

A operação de Chapecó será resultado da conversão de uma antiga unidade do Combatt Atacadista, marca incorporada aos negócios do Grupo Pereira após a aquisição do Grupo Celeiro.

Com as novas inaugurações, o Fort Atacadista passa a operar 77 lojas no Brasil.

Atualmente, o grupo está presente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Distrito Federal.

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