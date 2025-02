Governo da Bahia e AFD avançam em cooperação internacional

Objetivo principal foi viabilizar o Programa Integrado de Saneamento, Recursos Hídricos e Saúde - Foto: Ascom/Seplan

O governo da Bahia e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) consolidam avanços na cooperação internacional com foco em projetos transversais e estratégicos. Uma reunião coordenada pela Secretaria do Planejamento (Seplan), a pedido do gabinete do governador Jerônimo Rodrigues, foi realizada nesta segunda-feira, 3, e contou com a participação de secretários e dirigentes de órgãos estaduais. O objetivo principal foi viabilizar o Programa Integrado de Saneamento, Recursos Hídricos e Saúde, além de discutir outras iniciativas nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana que podem receber apoio da AFD.

O Programa Integrado de Saneamento, Recursos Hídricos e Saúde é estruturado em três componentes: saúde, saneamento e gestão. Ele envolve a participação das secretarias de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), através da CERB, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), via Inema, e da Secretaria da Saúde. O programa visa promover o desenvolvimento social com equidade, ampliando o acesso à água em quantidade e qualidade e fortalecendo a saúde pública. Atualmente, está em negociação um financiamento de aproximadamente US$ 149 milhões com a AFD para viabilizar essas iniciativas.

Parcerias Estratégicas

“A Bahia tem investido fortemente em iniciativas que fortalecem a infraestrutura, preservam o meio ambiente e promovem a inclusão social. Contar com o apoio de uma instituição com a expertise da AFD é fundamental para concretizarmos projetos estruturantes”, destacou o secretário estadual do Planejamento, Cláudio Peixoto, reforçando a necessidade da captação de recursos para ampliar a execução de políticas públicas que promovam a melhoria da qualidade de vida da população baiana.

Dominique Hautbergue, diretor regional da AFD, reforçou o compromisso da agência em apoiar o estado, além de destacar a relevância dos investimentos em temas urgentes, como mudanças climáticas, abastecimento de água e questões relacionadas a gênero.

Desenvolvimento Sustentável

Durante a reunião, também foram discutidas ações planejadas pelas secretarias para ampliar a sustentabilidade e a inovação no estado, incluindo projetos de recuperação energética com geração a partir de resíduos sólidos e biomassa, estudos para a expansão do sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e iniciativas ambientais voltadas à gestão de bacias hidrográficas e unidades de conservação.

O encontro reuniu as secretárias estaduais Larissa Moraes (Infraestrutura Hídrica e Saneamento) e Jusmari Oliveira (Desenvolvimento Urbano), o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, o superintendente de Energia e Comunicações da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Celso Rodrigues, e outros dirigentes e representantes do governo baiano.