Governo zera tarifa de importação para itens de informática; confira

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- Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

O imposto de importação de 970 bens de capital e itens de informática será zerado a partir de decisão tomada nesta quinta-feira, 26, pelo Comitê-Executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão que reúne dez ministérios do Governo Federal.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), a decisão foi tomada porque esses produtos não têm produção nacional ou têm produção insuficiente para atender ao mercado interno.

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Além disso, foram zeradas as alíquotas de:

medicamentos para diabetes, alzheimer, parkinson e esquizofrenia;

fungicidas, inseticidas, e insumos para indústria têxtil;

lúpulo para fabricação de cerveja;

produtos usados na nutrição hospitalar.

Recuo

A determinação desta quinta-feira vem na linha contrária a uma decisão tomada em fevereiro pela Camex, que gerou polêmica ao elevar as alíquotas de alguns itens de informática, incluindo celulares e notebooks. A medida tinha arrecadação prevista de R$ 14 a R$ 20 bilhões, segundo algumas estimativas.

A medida, no entanto, foi recebida de forma negativa por parte da população, principalmente nas redes sociais, o que ampliou a narrativa da oposição para criticar o governo durante o ano eleitoral.

Cerca de um mês após a publicação da medida, o governo voltou atrás e reestabeleceu a alíquota antiga de quinze itens considerados sensíveis, como notebooks, placas-mãe, smartphones, roteadores, mouses, memórias.