Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA DETERMINAÇÃO

Governo zera tarifa de importação para itens de informática; confira

Outros bens de capital, como medicamentos e insumos industriai, também receberam isenção nas tarifas de importação

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

26/03/2026 - 21:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Governo zera tarifa de importação para itens de informática; confira
-

O imposto de importação de 970 bens de capital e itens de informática será zerado a partir de decisão tomada nesta quinta-feira, 26, pelo Comitê-Executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão que reúne dez ministérios do Governo Federal.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), a decisão foi tomada porque esses produtos não têm produção nacional ou têm produção insuficiente para atender ao mercado interno.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bets viram a maior forma de endividamento das famílias brasileiras
Brasil pode ficar sem Diesel? Veja o que diz o Governo Federal
Imposto de Renda 2026: nova regra reduz chance de malha fina

Além disso, foram zeradas as alíquotas de:

  • medicamentos para diabetes, alzheimer, parkinson e esquizofrenia;
  • fungicidas, inseticidas, e insumos para indústria têxtil;
  • lúpulo para fabricação de cerveja;
  • produtos usados na nutrição hospitalar.

Recuo

A determinação desta quinta-feira vem na linha contrária a uma decisão tomada em fevereiro pela Camex, que gerou polêmica ao elevar as alíquotas de alguns itens de informática, incluindo celulares e notebooks. A medida tinha arrecadação prevista de R$ 14 a R$ 20 bilhões, segundo algumas estimativas.

A medida, no entanto, foi recebida de forma negativa por parte da população, principalmente nas redes sociais, o que ampliou a narrativa da oposição para criticar o governo durante o ano eleitoral.

Cerca de um mês após a publicação da medida, o governo voltou atrás e reestabeleceu a alíquota antiga de quinze itens considerados sensíveis, como notebooks, placas-mãe, smartphones, roteadores, mouses, memórias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia impostos Tarifas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

x