Grupo A TARDE recebe visita do presidente da Fecomércio-BA | A TARDE

O Grupo A TARDE recebeu a visita do presidente do Sistema Fecomércio-Ba, Kelsor Fernandes, nesta quinta-feira, 5. No encontro, que contou com a presença de outros dirigentes da instituição, foram discutidas possíveis parcerias, sobretudo em ações relacionadas à educação, área que vem sendo ampliada pelo centenário e dialoga com as ações da Fecomércio.

A ampliação da estrutura e uma maior interiorização das ações da instituição foram algumas novidades anunciadas por Fernandes no encontro. Ele citou o início das obras de construção de um novo prédio da Fecomércio na Avenida ACM, em Salvador, e a expansão do atendimento prestado aos comerciários e à população por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), considerados como os braços sociais da entidade. Atualmente, existem no estado 22 unidades, espalhadas por Salvador e Região metropolitana, além do interior.

Nesse sentido, o sistema pretende montar uma sede em Camaçari, onde já existe uma “Casa do Trabalho”, e, aumentar a presença no Extremo Oeste baiano, que já conta com uma unidade do Senac em Barreiras. A ideia é criar uma nova unidade na região, desta vez em Luís Eduardo Magalhães. A fase atual é de processo de seleção do terreno para a construção do novo equipamento.

No encontro, presidente da Fecomérci, Kelsor Fernandes, elogiou o "rejuvenescimento" do Grupo A TARDE | Foto: Denisse Salazar /Ag. A TARDE

União

Recebido em A TARDE pelo presidente João de Mello Leitão e por diretores de diversas áreas do Grupo, o presidente da Fecomércio considerou o encontro como a reafirmação de uma união. "É uma visita que nós já estávamos devendo há um tempo e essa receptividade que tivemos aqui é uma amostra da parceria que temos com A TARDE, parceria essa de longas datas. É claro que nós já sabíamos que seríamos bem recepcionados e tivemos a honra de estar aqui com o presidente. Vamos estreitar ainda mais esse laço, pois temos algumas coisas em comum, uma delas a educação, que é um dos grandes focos do nosso sistema", disse, referindo-se ao programa A TARDE Educação, criado há 27 anos e atualmente conduzido pelo diretor de relações institucionais, Luciano Neves, e pela coordenadora Andrea Silveira.

Kelsor Fernandes elogiou o "rejuvenescimento" do Grupo. "Eu tenho acompanhado a transformação que o sistema A TARDE tem passado e fico muito feliz. É muito gratificante ver o rejuvenescimento na rádio, no portal, na mídia impressa. Hoje a gente sabe da dificuldade que é manter a mídia impressa, principalmente jornal. Vejo com muita alegria o fortalecimento desse grupo de imprensa".

Também participaram do encontro, pelo sistema Fecomércio, o superintendente Nelson Daiha Filho, a diretora do Senac-BA, Marina Almeida, o diretor do Sesc-BA, Marconi Sousa, e a coordenadora de comunicação da Fecomércio-BA, Delia Coutinho.