Gustavo Pimenta é nomeado novo presidente da Vale

A decisão destrava uma disputa de sucessão pressionado por questões políticas e internacionais - Foto: Divulgação

O Vale anunciou Gustavo Pimenta como o novo presidente da mineradora, após reunião do conselho de administração, realizada nesta segunda-feira, 27. A decisão destrava uma disputa de sucessão pressionado por questões políticas e internacionais.

O conselho analisou uma lista tríplice que incluía outros executivos do setor de mineração: Ruben Fernandes (Anglo American) e Marcelo Bastos (ex-BHP e ex-Vale), e disse em fato relevante na segunda, 26, que a escolha foi feita de forma unânime “ao fim de rigoroso processo de seleção suportado por empresa de padrão internacional”, informou a empresa.

O processo de sucessão ganhou contornos políticos quando o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exerceu pressão para que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, fosse nomeado.

No entanto, a escolha de Pimenta foi feita após uma análise de uma lista de 15 candidatos apresentada pela consultoria internacional Russell Reynolds, contratada para auxiliar na transição. Pimenta não estava inicialmente na lista, mas a análise também considerava candidatos internos. Pimenta disputava a vaga com Marcelo Spinelli, vice-presidente de Soluções de Minério de Ferro.



Ele toma posse em 1º de janeiro de 2025. O contrato de Eduardo Bartolomeo, atual presidente, se encerra em 31 de dezembro deste ano. Pimenta é o atual vice-presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia.

No comunicado, Pimenta diz que vai intensificar “diálogo com todos stakeholders”, e priorizando a “segurança das pessoas, das operações e do meio ambiente”. “Tenho certeza de que seguiremos avançando em nossa missão, com foco em geração e distribuição de valor, elevando a Vale a patamares ainda mais altos.”