Haddad diz que não há limite para ajudar o Rio Grande do Sul | A TARDE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 13, que o governo federal não um limite definido de ajuda ao Rio Grande do Sul, que desde o dia 29 de abril, enfrenta fortes enchentes.

“À medida que os problemas forem sendo dimensionados, nós vamos tomar medidas. É muito difícil nesta altura prever até onde nós vamos chegar. Não tem uma estimativa segura”, disse o ministro.

O mercado financeiro tem pressionado o governo federal a estabelecer um controle rigoroso sobre o tamanho do socorro. O governo gaúcho informou que o Estado precisaria de R$ 19 bilhões para atendimento emergencial à população e reconstrução da infraestrutura danificada.

No mesmo dia, Haddad anunciou a suspensão da dívida do RS com a União por três ano. Segundo informações divulgadas pela Folha de S. Paulo, a medida deve dar um alívio de R$ 11 bilhões ao governo gaúcho. Municípios em situação de calamidade e que têm dívida com o governo federal também serão alcançados pelo benefício.

O ministro ressaltou ainda que a reconstrução da infraestrutura do estado será essencial para não comprometer o crescimento potencial da economia brasileira. “É um estado exportador importante. É um estado industrializado. É um estado exportador de produtos agrícolas. Então, nós não podemos colocar o crescimento econômico do país a perder em função da falta de infraestrutura”

