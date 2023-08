Homens trabalham menos que as mulheres nos afazeres domésticos na BA

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira,11, aponra que as mulheres, incluindo as que possuem um trabalho remunerado, dedicam uma maior quantidade de tempo aos afazeres domésticos em relação aos homens.

Em 2022, na Bahia, dentre as mulheres ocupadas que realizavam afazeres e/ou cuidados, ainda trabalhavam em média 33 horas por semana e também dedicavam outras 19 horas semanais aos afazeres domésticos e/ou cuidados com pessoas, ou seja, um total de 52 horas somando as duas formas laborais.

Já os homens ocupados que realizavam afazeres e/ou cuidados trabalhavam "fora" mais horas que as mulheres (37,9 horas ou 4,9 horas a mais), mas dedicavam à casa bem menos tempo do que elas (10,3 horas ou 8,7 horas a menos). Somavam, assim, 48,2 horas nas duas formas de trabalho - 3,8 horas a menos do que as mulheres.

Essa diferença praticamente não se alterou frente a 2019, quando era de menos 3,9 horas semanais nas duas formas de trabalho, para os homens. Na Bahia, ela seguia, em 2022, um pouco maior do que no país como um todo.

No Brasil, as mulheres que tinham uma ocupação remunerada e realizavam afazeres e/ou cuidados trabalhavam por semana um total de 53,5 horas, somando as atividades remuneradas e não remuneradas. Já os homens, nas mesmas condições, trabalhavam um total de 51,3 horas semanais, ou 3,2 horas a menos.