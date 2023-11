IBGC lança 6° edição do Código de Governança em Salvador | A TARDE

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa lançou nesta terça-feira, 31, a 6ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa no Auditório Mário Cravo, na Fecomércio, em Salvador (BA). O evento reuniu empresários, líderes corporativos e especialistas regionais e nacionais.

Elaborado pelo IBGC desde 1999, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa é um compilado de boas práticas, que traz as tendências em governança no meio empresarial. A 6ª edição buscou incluir, de modo ativo, as suas partes interessadas (stakeholders) através da escuta a grupos internos e externos do Instituto para melhor captar as diferentes demandas, sugestões e críticas em relação à publicação.

Para Claudia Pitta, membro do conselho de administração do IBGC, o evento celebra mudanças importantes no código que norteiam as práticas a serem aplicadas para todo e qualquer tipo de entidade corporativa, seja ela pequena, média ou grande.

“A mudança acontece em termos da linguagem e da estrutura, a sexta edição do código é muito mais enxuta do que a quinta e as anteriores, então é mais curta. Com uma linguagem mais acessível, mais fácil de ler e não traz muitas regrinhas. O código é para ser totalmente democrático, abrangente, para atingir a maior parte das organizações, desde pequenas empresas até startups, até empresas familiares e companhias abertas. Então ele é muito o que a gente chama de principiológico”, explica ela.

Marcos Sampaio, Coordenador do Núcleo Bahia do IBGC, celebra o evento e aposta para o crescimento positivo de adesão de líderes corporativos quanto ao código

“Além da apresentação institucional do Novo Código, nós tivemos dois cases locais de duas empresas que são orgulho do Estado da Bahia e com diferentes perspectivas, trabalhando em áreas distintas, conseguindo fazer uma leitura transversal e mostrar que o assunto da governança corporativa. O código atinge todo tipo de empresa: a empresa familiar, a empresa de capital aberto, empresas de portes econômicos diferentes, mas todos preocupados em estar inseridos nessa economia moderna, nessa economia atualizada que a Bahia tem e que mostra a sua força, que mostra a sua pujança e que mostra o interesse por essas questões importantes para a sociedade”, aponta Sampaio.

Um desses cases era a PetroRecôncavo, representado pelo CEO Marcelo Magalhães, que apontou para dois fundamentos importantes para a governança de uma empresa, e que são pontos destacados pelo código do IBGC: a ética e a transparência. Segundo ele, são essas as tendências que deve estar acompanhada em qualquer empresa.



"Eu sempre digo que nós estamos competindo no mundo globalizado. Estamos competindo por capital, por recursos humanos, e hoje tanto capital quanto recursos humanos querem fluir para locais onde você tem a ética, a integridade, a transparência. Se você não se nortear por esse município, você perde a competitividade. Se você perde a competitividade, você deixa de existir no médio prazo. Então, acho que é muito claro de que não existe uma alternativa a não ser ir se adaptando, na medida do possível”, explica o CEO.

Mesa de debate com Rafael Valente, CEO do Grupo Civil, Marcelo Magalhães, CEO da PetroRecôncavo, Roberta Föppel, coordenadora no núcleo Bahia do IBGC e Luiz Martha, gerente de pesquisa e conteúdo no IBGC | Foto: Divulgação/IBGC