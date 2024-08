Ibovespa fecha em queda com exterior, mas banco dispara e evita o pior

- Foto: AFP | Nelson Almeida

O Ibovespa fechou em baixa nesta segunda-feira, 5, diante da preocupação com a economia dos Estados Unidos. No entanto, ficou distante da mínima do dia.

O motivo foi a disparada do Bradesco, após o balanço do segundo trimestre mostrar lucro líquido acima do esperado e tendências positivas para os meses seguintes.

O Ibovespa encerrou com um declínio de 0,51%, a 125.216,03 pontos, de acordo com dados preliminares, mas chegou a cair a 123.073,16 pontos no pior momento da sessão (-2,21%). Na máxima, marcou 125.850,51 pontos.

O volume financeiro bateu R$ 23,1 bilhões antes dos ajustes finais.