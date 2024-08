10 ações brasileiras para fugir durante o pânico global

- Foto: BRYAN R. SMITH / AFP

O filtro de ações do Investing.com está entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira, 5, após o temor de recessão dos Estados Unidos.

E diante do caos no mercado financeiro, confira ações brasileiras que servem para espacar do momento de 'pânico global', segundo a ferramenta financeira.

Potencial de alta

Para verificar as ações com maior potencial de alta no filtro de ações, foi usado o filtro do Índice Brasil Amplo e potencial de alta do preço-justo "maior que 0". Das ações indicadas no filtro, as com maior potencial de valorização seriam:



Gafisa (BVMF:GFSA3), com upside de 68,2%

IRB (BVMF:IRBR3), com upside de 63,7%

Infracommerce (BVMF:IFCM3), com upside de 59,2%

Diagnósticos das Américas (Dasa) (BVMF:DASA3), com upside de 58,5%

Movida (BVMF:MOVI3), com upside de 55,8%

Qualicorp (BVMF:QUAL3), com upside de 54,9%

Lwsa (BVMF:LWSA3), com upside de 52,1%

3R Petroleum (BVMF:RRRP3), com upside de 50%

Petz (BVMF:PETZ3), com upside de 48,3%

Bemobi (BVMF:BMOB3), com upside de 46,6%

Potencial de correção

Para encontras as ações com maior chance de correção no mercado brasileiro, foi usado o filtro do Índice Brasil Amplo e potencial de alta do preço-justo "menor que 0". Entre os papéis com maior potencial de queda entre as elencadas, estão:



Ambipar (BVMF:AMBP3), com chance de queda de 46,7%

Equatorial Energia (BVMF:EQTL3), com chance de queda de 26,1%

Irani (BVMF:RANI3) , com chance de queda de 24,8%

Alupar (BVMF:ALUP11) Investimentos, com chance de queda de 23,9%

Sabesp (BVMF:SBSP3), com chance de queda de 19,6%

Embraer (BVMF:EMBR3), com chance de queda de 15,8%

Weg (BVMF:WEGE3), com chance de queda de 14,7%

Neoenergia (BVMF:NEOE3), com chance de queda de 13,2%

Cemig (BVMF:CMIG4), com chance de queda de 13,2%

Copel (BVMF:CPLE6), com chance de queda de 12,4%