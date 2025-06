iFood é empresa com mais reclamações do Brasil nos últimos seis meses, aponta plataforma

Entregas frustradas e falta de reembolso é uma das maiores queixas - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Imagine esperar pelo seu lanche e, simplesmente, o pedido não chegar e nem direito a reembolso a empresa te conceder? Isso é o que vem acontecendo com as solicitações feitas no aplicativo iFood. Um levantamento feito pelo Portal A TARDE mostra que a empresa ocupa o topo da lista de contestação no site Reclame Aqui, nos últimos seis meses.

De acordo com a pesquisa feita pela reportagem, nesta quarta-feira, 28, o iFood acumulou 136.712 reclamações na plataforma online de reclamações em apenas seis meses.

Uma das vítimas da plataforma de serviços de entrega de comidas e outros serviços foi uma usuária do X (antigo Twitter). Na rede social, a mulher registrou a sua reclamação pela entrega frustrada e a experiência negativa.

“Passei mais de 15 min esperando o entregador na calçada da minha casa e ele simplesmente não apareceu e meu pedido foi cancelado sem reembolso, isso não existe @iFood. Estou com fome e só queria minha janta”, escreveu no post.

Outro caso semelhante é o de Leticya Dádiva, de 25 anos. A jovem que reuniu os amigos em casa, localizada em Salvador, para celebrar o seu aniversário teve um prejuízo de pouco mais de R$ 500, após a plataforma não devolver o seu dinheiro. O pagamento dos produtos foi via Pix.

Tudo aconteceu quando a mulher comprou sete pizzas para comemorar a passagem da nova idade, e o pedido acabou sendo cancelado pela própria pizzaria devido ao tamanho da demanda, que segundo ela, não comportaria apenas um motoboy realizar a entrega.

“Fiz uma compra no meu aniversário, no dia 22 de março deste ano, e era uma compra grande. Pedi sete pizzas e, com a taxa de entrega, o valor passou de R$ 500. Mas a pizzaria entrou em contato informando que, devido à quantidade, eu teria que dividir o pedido em duas ou mais compras, já que um motoboy não conseguiria fazer a entrega sozinho”, relatou.

A expectativa de ter o valor creditado na conta bancária, contudo, foi frustrada. Isso porque, conforme o relato, a plataforma depositou o aporte no próprio aplicativo, forçando para que a mulher gaste o montante com as redes parceiras da marca.

“Eu não sou uma pessoa que consome tanto iFood. [...]. Expliquei [ao iFood] que não conseguiria consumir esse valor. Entrei em contato com o suporte, mas eles copiavam e colavam as mensagens, afirmando que o meu problema já tinha sido solucionado e não poderiam fazer nada para me ajudar”, narrou Leticya.

A saga da jovem virou alvo de um pedido judicial e de uma reclamação por meio da plataforma Reclame Aqui. Esta é uma das inúmeras queixas que consta no site.

Já na Justiça, o caso de Letycia aguarda um posicionamento. “Dia 12 de junho, eu tenho uma audiência com eles. Eu tentei de todas as formas possíveis, mas não recebi uma resposta concreta."

Outras vítimas da plataforma

Outro penalizado pela marca é um morador de São Paulo, que sofreu um problema. Sem o pedido em mãos, o homem, que teve a identidade preservada, tentou o reembolso, mas teve o seu direito violado, conforme o relato.

“Meu pedido foi cancelado, fiz pagamento no Pix, o reembolso caiu no saldo da plataforma, mas ao efetuar o cancelamento dessa transação, simplesmente, o valor zerou, e não foi devolvido para minha conta. Já tentei entrar em contato, mas nada consegui”, escreveu no site Reclame Aqui.

Nesse sentido, um outro cliente também foi uma das vítimas do serviço. Desta vez, a entrega solicitada era de produtos de supermercado, no valor que ultrapassa R$ 400. Mesmo com a apresentação da nota fiscal e de fotos dos produtos, o reembolso não foi concedido ao consumidor.

“Fiz um pedido de mercado no valor de mais de R$ 400, e simplesmente não me entregaram quase nenhum dos itens comprados, totalizando um prejuízo de R$ 300. Imediatamente, entrei em contato com o iFood para pedir reembolso dos itens que paguei e não recebi, somente para ter minha reclamação respondida por uma mensagem automática e meu pedido de reembolso negado sem nenhuma explicação, mesmo eu mandando todas as provas necessárias, fotos e nota fiscal”, diz outro texto do Reclame Aqui, desta quarta-feira, 28.

Taxa de serviço

No último domingo, 25, o iFood passou a cobrar R$0,99 como taxa de serviço obrigatória em todos seus pedidos. O valor foi implementado de forma silenciosa no aplicativo.

Antes desta mudança, esta taxa era adicionada somente em pedidos abaixo de alguns valores, R$ 40, R$ 35 ou R$ 25, a depender da localidade, segundo a empresa.