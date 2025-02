Impostos em itens escolares chegam a 52%; veja os mais tributados

No ranking de itens escolares com maior incidência de tributação, a caneta lidera a lista - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Os impostos em materiais escolares chegaram a 52% do valor do produto, segundo levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com base nos dados do Impostômetro.

Segundo de acordo com a análise do economista Ulisses Ruiz de Gamboa, do Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV/ACSP), encarece não apenas os produtos, mas toda a cadeia educacional.

No ranking de itens escolares com maior incidência de tributação, a caneta lidera a lista. O contribuinte paga o equivalente a 51,7% em impostos. A lista segue com calculadora (43,43%), régua (43,91%), tesoura (41,47%) e caderno (34,58%) entre os materiais com alto índice de tributos.

Comparando com o ano anterior, a caneta permaneceu como o item com maior tributação (51,7%). Apesar da alta carga tributária dos materiais escolares, na média, houve uma leve redução das taxas de impostos, basicamente devido a algumas desonerações.

Mais caros

Segundo dados da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (Abfiae), os preços dos itens da lista apresentaram um aumento médio de 7% em comparação a 2024.

A economista e professora da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Nadja Heiderich, explica que esse aumento é atribuído a diversos fatores, incluindo a inflação, a elevação dos custos de matérias-primas e a valorização do dólar. A inflação anual no Brasil fechou 2024 em 4,83%, ligeiramente acima do limite superior da meta estabelecida pelo Banco Central.