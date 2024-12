Ineep analisa dividendos extraordinários pagos pela Petrobras

A distribuição de dividendos até o final de 2024 deve superar os R$71,5 bilhões - Foto: Everton Santos

Nesta última quinta-feira, 21, a Petrobras recorreu novamente ao pagamento de dividendos extraordinários e já atinge, a distribuição de R$64,5 bilhões, um valor 19,5% superior ao lucro líquido registrado pela companhia nos nove primeiros meses de 2024.

“A distribuição total de dividendos em 2024 deve superar os R$71,5 bilhões pagos em 2023”, comentou o diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), Mahatma Ramos dos Santos.

Ao analisar o novo Plano de Negócios 2025-2029 e o Plano Estratégico 2050, também divulgados ontem pela Petrobras, Santos acrescentou: “A empresa voltou a pensar no longo prazo. Para o próximo quinquênio, seguirá apostando em uma transição energética e na diversificação de portfólio gradual e ancorada na rentabilidade, com investimentos centrados no E&P, Refino e processos de descarbonização operacional”.

Ele também revelou que o seu “objetivo central é repor as reservas e garantir a preservação da curva de produção já prevista no plano anterior de 3,2 milhões de boed. Os investimentos projetados e compromissados para 2025 seguem estáveis em US$18,5 bilhões".