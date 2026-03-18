Limite de R$ 130 mil do MEI foi aprovado? Entenda importante mudança recente

Siga o A TARDE no Google

Aplicativo do MEI - Foto: Receita Federal

O Projeto de Lei Complementar que aumenta para R$ 130 mil a receita bruta anual permitida para enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI) teve uma grande evolução no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 17, o regime de urgência.

Com a aprovação da urgência, o projeto agora pode ser votado diretamente no Plenário, sem precisar passar por comissões temáticas, o que acelera drasticamente a tramitação.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que a aprovação da urgência por unanimidade deixa “muito precisa” a vontade de se avançar no aumento do limite de valor para os microempreendedores.

Assunto se tornou prioridade na Câmara dos Deputados | Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

Principais mudanças propostas

Aumento do teto : o faturamento bruto anual saltaria dos atuais R$ 81 mil para R$ 130 mil.

: o faturamento bruto anual saltaria dos atuais R$ 81 mil para R$ 130 mil. Contratação de funcionários : o limite de empregados passaria de 1 para 2, permitindo que o microempreendedor expanda sua operação.

Importante ressaltar que o limite atual está congelado desde 2018, gerando um "estrangulamento" dos pequenos negócios devido à inflação acumulada.

O que falta para o novo limite valer?

Agora que a urgência foi aprovada, o presidente da Câmara precisa pautar a votação do texto principal no Plenário.

Além disso, existe a necessidade de debate com a equipe econômica do governo federal sobre o impacto fiscal da medida.

Como o texto é do Senado e sofreu alterações, se for modificado na Câmara, volta para revisão dos senadores antes de seguir para sanção presidencial.

Sem desenquadramento

A aprovação do regime de urgência é importante porque, se aprovado, projeto vai evitar o desenquadramento de muito MEIs. Atualmente, muitos empreendedores limitam suas vendas para não exceder os R$ 81 mil e cair no Simples Nacional (Microempresa), onde a carga tributária é maior.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a mudança pode trazer cerca de 470 mil novos negócios para a formalidade.

Como é atualmente?

Conforme as regras atuais, enquanto o projeto não é sancionado, o limite vigente é de R$ 81 mil por ano (média de R$ 6.750 por mês).

Existe uma tolerância que permite o excesso de até 20% (R$ 97,2 mil) e, ainda assim, continuar como MEI até o fim do ano, pagando multa sobre o excedente. Acima disso, o desenquadramento é retroativo.