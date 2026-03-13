Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação

Uma das maiores empregadoras do mundo, a indústria têxtil é sustentada pela força do trabalho feminino. De acordo com dados divulgados pelo relatório Fios da Moda, as mulheres representam cerca de 75% de mão de obra no setor no Brasil.

São elas que operam máquinas, costuram, modelam e garantem que cada peça chegue pronta ao consumidor. Assim, a empresa Polo Salvador tem conta com 90% da mão de obra feminina em todos os setores.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A nossa produtividade está acima da média nacional, um dado espetacular que é sustentado por elas. Por isso buscamos, cotidianamente, oferecer o melhor ambiente possível, assim como oportunidade de crescimento aqui na Polo", pontua Hari Hartmann, diretor da Polo Salvador.

Localizada no bairro do Uruguai, em Salvador, a empresa atua há quase 30 anos no ramo têxtil e produz atualmente cerca de 1.500 camisas polo por dia, voltadas principalmente para fardamentos corporativos.

Mulheres na linha de produção

Vivências femininas demonstram como o emprego formal, o salário fixo e a possibilidade de crescimento profissional impactam diretamente na autonomia financeira e na qualidade de vida.

Conheça mulheres que trabalham na empresa:

Telma dos Santos: está na empresa desde 2007 e, através do trabalho, conseguiu oportunizar educação à filha, reformar a casa e conquistar maior estabilidade financeira.

está na empresa desde 2007 e, através do trabalho, conseguiu oportunizar educação à filha, reformar a casa e conquistar maior estabilidade financeira. Ana Américo: trabalha no local há 19 anos, realizou o sonho da casa própria e proporcionou à filha o acesso ao ensino superior.

trabalha no local há 19 anos, realizou o sonho da casa própria e proporcionou à filha o acesso ao ensino superior. Damiana Lordelo: com 11 anos de atuação, também conquistou a casa própria e destaca a estabilidade como fator fundamental para alcançar seus objetivos.

A linha de produção da Polo é majoritariamente feminina, refletindo a realidade nacional do setor. Além da geração de emprego, a empresa investe em políticas de diversidade e inclusão, incentivando a permanência e o desenvolvimento profissional.

Ao olhar para dentro da empresa, percebe-se que são as mulheres que sustentam não apenas a confecção, mas também suas famílias, seus sonhos e de entes.

Na Polo suas trajetórias mostram que, quando há oportunidade, reconhecimento e condições dignas de trabalho, o impacto vai muito além da costura, ele gera transformações sociais.