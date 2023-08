Lojistas baianos projetam impacto positivo com a redução de juros

Após altas expectativas do mercado, finalmente o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, fazendo com que a Selic caísse de 13,75% para 13,25%. Apesar da tímida queda, lojistas baianos já projetam um cenário positivo no setor.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas-BA) sinaliza uma expectativa mais positiva para o comportamento do crédito, que segundo a entidade, pode trazer um crescimento consistente para o segmento de bens duráveis, que possui melhor desempenho pelo uso pelos consumidores.

Para o presidente do Sindilojas-BA, Paulo Motta, a expectativa de crescimento de vendas no setor é de acima de 7% e um ticket médio de consumo de R$ 185, se a taxa de juros continuar em ritmo descendente.

“Inclusive agora, com a queda de juros, que ainda é tímida, há essa expectativa de crescimento principalmente para bens duráveis como eletrodomésticos, móveis, confecções, roupas masculinas, peças íntimas e mais. Além disso, se a taxa de juros continuar em queda, isso deve beneficiar a geração de emprego, e consequentemente a queda do desemprego até o final do ano”, explica Motta.

Cenário

Por outro lado, existe uma grande concorrência das lojas físicas, que são os e-commerces. Segundo o presidente do Sindijolojas-BA, os e-commerces devem se movimentar ainda mais forte com a inclusão do Pix como forma de liquidação das compras.

“O crescimento das atividades econômicas pelo sistema Pix é uma grande realização, que traz uma certa tranquilidade para os consumidores. Isso também sinaliza positivamente para os chamados e-commerces, que possuem o Pix como o seu principal parceiro, para facilitar as decisões dos consumidores também representa um crescimento expressivo para atendimento da demanda, principalmente nesse Dia dos Pais”, conclui o presidente.