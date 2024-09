Lotofácil da Independência sorteia R$ 200 milhões nesta segunda-feira

O prêmio não irá acumular. - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Quem acertar 15 números na Lotofácil da Independência pode pagar um prêmio de R$ 200 milhões nesta segunda-feira, 9. As apostas, com custo a partir de R$ 3, poderão ser feitas até as 18h de hoje.



Os números serão sorteados por volta das 20h. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não irá acumular.

Segundo dados da Caixa Econômica Federal, o maior prêmio já pago pela loteria foi em 2023, quando 65 apostas dividiram o total de R$ 200 milhões. Ganham prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números — sendo este o valor máximo.

Os jogadores podem marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Há também a opção de deixar que o sistema faça a escolha automaticamente, por meio da "surpresinha".

Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas ou pela internet. A aposta simples da modalidade custa R$ 3.