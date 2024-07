Lucro do FGTS: saiba prazo, valores e quem tem direito à receber

A distribuição do lucro do FGTS é uma medida legal que tem como objetivo elevar a rentabilidade - Foto: Agência Brasil / Marcelo Camargo

Em 2023, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decidiu que trabalhadores tinham direito à distribuição de 99% do lucro pelo FGTS do ano passado. Um montante de R$ 12,7 bilhões para 217,6 milhões de contas aptas.

Nesta terça-feira, 16, o conselho se reúne para aprovar as contas do Fundo referente ao ano de 2023, para posterior apresentação ao Tribunal de Contas da União (TCU) e para a definição do percentual que será distribuído neste ano, até o dia 31 de agosto.

A distribuição do lucro do FGTS é uma medida legal que tem como objetivo elevar a rentabilidade das contas vinculadas do trabalhador, por meio da distribuição de resultado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Como calcular

Apesar de ainda não saber o percentual que deve ser distribuído entre os trabalhadores, o valor é proporcional ao saldo da conta em 31 de dezembro do ano-base em questão, e o crédito ocorre até o dia 31 de agosto do ano seguinte, no caso, deste ano.

Esse valor é obtido multiplicando o saldo existente na sua conta pelo índice de distribuição aprovado pelo Conselho Curador do FGTS.

Em 2023, o índice multiplicador foi de 0,02461511. Logo, uma conta com saldo de R$ 10 mil em 31 de dezembro de 2022, recebeu um valor de R$ 246,15 (10 x 0,02461511) em agosto de 2023.

Como consultar o saldo

A consulta do saldo da conta do FGTS pode ser feita pelo aplicativo FGTS e pelo site da Caixa na internet para quem tem conta no banco.

Quem pode receber

Para receber o benefício, o trabalhador deve ter mantido um emprego formal até o último dia do ano de 2023 e possuir uma conta, ativa ou inativa, no FGTS.