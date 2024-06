Luiza Trajano: "Taxa da blusinha ficou justa"

- Foto: Divulgação/Fórum Econômico Mundial

A empresária Luiza Trajano, fundadora da rede Magazine Luiza, afirmou que o resultado da taxação de importações de até US$ 50, que ficou conhecida como "taxa da blusinha", ficou justo, mesmo que o percentual de 20% de cobrança tenha ficado abaixo do solicitado inicialmente.

"Isso não afeta o Magazine, nosso ticket é maior, minha luta é pela pequena e média empresa. Afetou profundamente as pequenas e médias empresas de indústrias de confecção. Ficou os 20%, e ficamos felizes, é mais justo. Você pode comprar uma camisa mais barata com a isenção, mas você tira o emprego que vai fazer as pessoas terem o dinheiro para comprar a camisa", afirmou.

A Câmara concluiu nesta semana a votação do projeto que determinou a cobrança de 20% de Imposto de Importação para compras internacionais de até US$ 50, antes isentas desse tributo. Além disso, será pago um percentual de 17% de ICMS, como já ocorre hoje. O projeto foi para sanção do presidente Lula.

Trajano afirma que as empresas brasileiras precisam ter direitos maiores que as estrangeiras para continuar gerando empregos. Ainda de acordo com a empresária, manter a isenção para os importados mais baratos não teria problema, desde que o mesmo benefício se estendesse para as indústrias nacionais.