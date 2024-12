Lula indica novos diretores para o Banco Central; conheça os nomes

- Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles

O Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira, 29, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviará ao Senado, na próxima semana, a indicação de três novos diretores para compor a cúpula da instituição.

Os indicados são:

Izabela Correa, para a vaga de Carolina de Assis Barros (Diretoria de Relacionamento Institucional, Cidadania e Supervisão de Conduta);

Gilneu Vivan, que substituirá Otávio Damaso na Diretoria de Regulação;

Nilton David, que ocupará o lugar de Gabriel Galípolo na Diretoria de Política Monetária.

Com a saída de Roberto Campos Neto em 2024, Galípolo será o novo presidente do Banco Central. As indicações para as diretorias entrarão em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025, caso aprovadas pelo Senado.

Para assumirem os cargos, os indicados passarão por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e precisarão de aprovação tanto do colegiado quanto do plenário da Casa legislativa.

Conheça os indicados

Izabela Moreira Correa: Servidora do BC desde 2006, é atualmente secretária de Integridade Pública na Controladoria-Geral da União (CGU). Possui doutorado em governo pela London School of Economics e pós-doutorado pela Universidade de Oxford. Também é mestre em ciência política pela UFMG e graduada em administração pública pela Fundação João Pinheiro. Sua nomeação reforça a presença feminina no Comitê de Política Monetária (Copom).

Gilneu Francisco Astolfi Vivan: Com carreira consolidada no BC desde 1994, atualmente lidera o Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor). É mestre e bacharel em economia pela UnB e UFRGS, tendo também atuado como chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro Nacional e representante do Brasil em grupos internacionais, como o Analytical Group on Vulnerabilities, do Financial Stability Board.

Nilton José Schneider David: Executivo de longa experiência no mercado financeiro, atualmente chefia a Tesouraria do Banco Bradesco. Nilton é engenheiro de produção formado pela Escola Politécnica da USP e já ocupou posições estratégicas em instituições financeiras no Brasil e no exterior.