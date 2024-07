Mais de 6 mil pontos de venda participam da Liquida Bahia 2024

- Foto: Reprodução / Redes sociais

A Liquida Bahia 2024 acontece até 1º de julho com a participação de shoppings e lojas de rua, em Salvador e dezenas de municípios baianos. Maior ação promocional do comércio no Estado, a campanha tem a adesão de mais de seis mil pontos de venda, e deve registrar um movimento pelo menos 5% superior ao registrado no ano passado.

Com realização da FCDL Bahia e da CDL Salvador, e parceria com as CDLs do interior, a Liquida Bahia 2024 tem funcionamento similar às edições anteriores. Para concorrer aos prêmios, o consumidor tem direito a um cupom a cada cem reais em compras, utilizando qualquer meio de pagamento nas lojas participantes.

Devido à parceria com a PagBank e cartão Elo, as compras realizadas com cartão Elo ou com maquininha da PagBank dão direito a três cupons para cada cem reais gastos. Já as compras feitas, simultaneamente, com cartão Elo nas maquininhas da PagBank dão direito a cinco cupons para os mesmos cem reais.

Adesão

A adesão à campanha é por meio de um cadastro simples na página appliquidabahia.com.br, acessível pelo celular. No espaço, é solicitado o preenchimento de dados pessoais como nome completo, números do RG e CPF, endereço, etc. Também é preciso responder à pergunta: “Qual a maior promoção do varejo baiano?”. A resposta correta é “Liquida Bahia 2024”.

Os prêmios desta edição são um automóvel elétrico, marca GWM, modelo Ora 03 Skin, zero quilômetro; e dez vales-compra, no valor de R$ 5 mil cada um. O sorteio será quarta-feira, dia 10 de julho, às 11h, na sede da FCDL Bahia, na Rua Carlos Gomes, 1063, Aflitos.

“Nossas equipes estão trabalhando bastante para que a gente repita o sucesso das edições anteriores. Queremos que a população se envolva com a campanha como sempre acontece, tanto na capital como no interior”, afirma o presidente da FCDL Bahia, Pedro Failla.

Aquecimento

“Deslocamos a data da Liquida Bahia para logo depois do São João para movimentar um período que normalmente é de baixa. Com isso, esperamos contribuir para o aquecimento das vendas. Estamos aproveitando a força da marca para apoiar nesse período o comércio como um todo, mas especialmente os pequenos negócios”, avalia o vice-presidente da FCDL Bahia, Antoine Tawil.

Para o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, a campanha é sempre bem-vinda, é abraçada tanto pelo lojista como pelo consumidor. “O estímulo às vendas é sempre positivo. Sabemos que toda iniciativa para alavancar as vendas fortalece o comércio, e o consumidor gosta de participar e economizar nesse período”, observa.

A pedido da FCDL Bahia, as empresas que aderirem à Liquida, e estiverem de acordo com as especificações do Decreto Nº 22.877/ 2024, ganham o benefício do parcelamento do ICMS de junho. A quitação poderá ser feita em duas vezes, com datas de vencimento em 09 de julho e 09 de agosto.

A decisão foi publicada no Diário Oficial e assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues, pelo secretário da Casa Civil, Afonso Florence, e pelo secretário da Fazenda, Manoel Vitório.

Parceiros

A Liquida Bahia 2024 tem patrocínio do PagBank, cartão Elo e Sebrae Bahia. Tem apoio da prefeitura de Salvador, governo do Estado e CDLs dos municípios participantes.

SERVIÇO

O quê: Liquida Bahia 2024

Quando: até 1º de julho

Onde: shoppings e lojas de rua em Salvador e dezenas de municípios baianos

Realização: FCDL Bahia e CDL Salvador