Mais de R$ 50 bilhões em dívidas são renegociadas pelo Desenrola | A TARDE

O programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil, termina no próximo dia 20, e já alcançou cerca de R$ 51,7 bilhões em dívidas renegociadas. O benefício, iniciado em outubro de 2023, já atingiu 14,75 milhões de pessoas até o momento, segundo informou o Ministério da Fazenda nesta terça-feira, 7.

O Desenrola possibilita que inadimplentes tenham acesso a descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívidas. Em algumas situações, esse abatimento chega, inclusive, a ultrapassar 96% do valor devido. No total, 654 empresas com dívidas a receber entraram no programa. Os pagamentos podem ser à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar.

Desde o início do programa, são beneficiadas pessoas incluídas na Faixa 1 - com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico, que tiveram dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada.

Além das dívidas bancárias — como cartão de crédito — também estão incluídas as contas atrasadas de instituições de ensino, energia, água, telefonia e comércio varejista. A plataforma do Desenrola permite parcelar a negociação dessas dívidas até mesmo com bancos nos quais a pessoa não tenha conta, podendo escolher aquele que oferecer a melhor taxa na opção de pagamento parcelado.

