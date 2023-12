'Maquininhas' devem aderir a programa para bloquear o celular | A TARDE

A Associação Brasileira de Internet (Abranet), que reúne empresas responsáveis pelas maquininhas de pagamento, deve aderir ao programa Celular Seguro ainda nesta quinta-feira, 21.

O programa do governo federal, permite que dados e aplicativos do aparelho celular sejam bloquados em apenas um clique. A adesão da Abranet será formalizada em cerimônia no Palácio da Justiça, em Brasília, na tarde desta quinta-feira, segundo informações do O GLOBO.

O aplicativo do Celular Seguro (para Android e iOS) já está disponível. O site é celularseguro.mj.gov.br. Segundo o Ministério da Justiça, o aplicativo teve mais 275 mil cadastros de usuários em menos de 24 horas.

A Abranet tem mais de 400 empresas associadas, como PagBank, Mercado Pago e PicPay, e 10% dos cartões de crédito emitidos no país, o que corresponde a cerca de 40 milhões de cartões. A associação diz que “está otimista e segura de que o programa trará um impacto imediato na diminuição drástica do roubo de celulares e nas fraudes que são realizadas nesses casos, beneficiando direta e rapidamente o consumidor e o próprio mercado”.