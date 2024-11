Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 42 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizará o sorteio do concurso 2787 da Mega-Sena neste sábado, 19, a partir das 20h (horário de Brasília), com prêmio acumulado em R$ 42 milhões. O evento acontecerá no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica credenciada ou pela internet. O valor mínimo para um jogo simples (seis números) é de R$ 5.



Os apostadores poderão acompanhar o sorteio ao vivo através dos canais oficiais da Caixa no YouTube e Facebook.