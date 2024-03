MegaFeirão: Criminosos aplicam golpes usando programa do Serasa | A TARDE

Recém anunciado, o MegaFeirão do Serasa e Desenrola Brasil, já caiu nas mãos de criminosos, que estão simulando negociações para aplicar golpes. A iniciativa, direcionada para renegociação de dívidas, leva ofertas para clientes limparem o nome.

Até o dia 28 de março, o MegaFeirão oferecerá descontos de até 99% em dívidas de água, energia, gás, bancos, telefonia, varejo e universidades de forma online. Mais de 700 empresas, os Correios e as concessionárias de água e luz participam da iniciativa.

O golpe consiste em entrar em contato com o endividado através de ligação ou mensagem, com propostas para limpar o nome. Entretanto, o contato do Serasa só é feito através de canais oficiais e seguros pelo site, o app Serasa e o WhatsApp (11) 99575–2096, todos com atendimento gratuito.

O gerente da Serasa Thiago Ramos avisou que recebeu relatos de fraudes usando o feirão para chamar a atenção das vítimas. Geralmente, os bandidos fingem ser funcionários da Serasa, com propostas para limpar o nome e instruções de pagamentos.

“Se isso acontecer, já pode bloquear de primeira o número que fez o contato, pois a Serasa não aborda ninguém para negociação. Não manda mensagem e não liga. Mesmo que tenha a foto da Serasa no Whatsapp, não é para acreditar. Infelizmente, tem gente que cai no golpe e é muito difícil conseguir o dinheiro de volta”, avisa Ramos.