MEI tem até quinta para se cadastrar no DET; confira e evite multa

- Foto: Reprodução

Microempreendedores Individuais (MEI) e empregadores domésticos têm até 1º de agosto para se cadastrarem no Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET).

O Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET é um sistema do Governo Federal, gerido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, do Ministério do Trabalho e Emprego. O sistema está sendo desenvolvido pelo Serpro, com a especificação e gestão da SIT, por meio de sua Coordenação de Gestão da Informação (COGINF) da Coordenação-Geral de Integração Fiscal CGIF.

O DET permite a comunicação eletrônica entre a Inspeção do Trabalho e o empregador.

Não realizar o cadastro dentro do prazo pode resultar em multas e penalidades, a multa gira em torno de R$ 208,09 a R$ 2.080,91.

Para entrar em acordo com esse sistema, é necessário acessar o site oficial [clique aqui], fazer login com sua conta Gov.br e atualizar o seu cadastro de MEI.



A atualização consiste em fornecer um número de celular e um endereço de e-mail válidos para que você tenha rápido acesso.