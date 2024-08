River Plate: Gallardo fica perto de voltar ao clube; entenda

- Foto: AFP

O River Plate está perto de definir o substituto do técnico Martín Demichelis. Marcelo Gallardo deve ser o novo treinador do time argentino.

O River Plate anunciou no sábado que Demichelis deixaria o cargo. O time argentino ocupa a sétima colocação do campeonato nacional, com 13 pontos conquistados em oito rodadas.

Gallardo comandou o River entre 2014 e o fim de 2022. Foram 14 títulos em oito anos e meio, com destaque para taças Libertadores.

Gallardo estava no futebol da Arábia Saudita. A campanha pelo Al-Ittihad não foi boa e acabou demitido no fim da última temporada.