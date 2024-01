Milei vai dispensar 7 mil funcionários públicos da Argentina | A TARDE

O governo de Javier Milei anunciou nesta terça-feira, 26, que vai demitir 7 mil servidores públicos da Argentina contratados em 2023. O presidente eleito assinou um decreto que estabelece critérios para a demissão de funcionários públicos.



Entre eles, o documento determina que os contratos de funcionários com menos de 1 ano de trabalho não serão renovados, incluídos os contratos assinados a partir de 1º de janeiro de 2023 e que expiram em 31 de dezembro. As informações são do jornal argentino Clarín.

São funcionários da administração central do Executivo, organizações descentralizadas do Estado, além de empresas públicas e corporações de maioria estatal, como a petroleira YPF

Alguns grupos ficarão isentos do decreto e continuarão em suas funções, como pessoas trans ou com deficiência. Também está isento quem "tenha prestado tarefas antes de 1 de janeiro de 2023 e tenha alterado a sua forma de contratação".

Sindicatos ameaçam greve geral e afirmam que farão um protesto amanhã, 27. "Sem dúvida, ganha força em todo o país a necessidade de avançar para uma greve nacional e para a primeira paralisação total das atividades da administração pública em todo o país", disse Rodolfo Aguiar, da Associação Trabalhadores do Estado (ATE) ao jornal Clarín.