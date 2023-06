Montadoras anunciam valores dos veículos após medida do governo

Os valores dos carros novos começaram a ser alterados pelas montadoras. Num primeiro momento, o Mdic (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) informou que a redução nos preços finais ficaria entre 1,5% e 10,96%.

Após conversas com o Ministério da Fazenda, o efeito será de descontos entre R$ 2.000 e R$ 8.000 no valor de aquisição dos automóveis, mas as montadoras devem aplicar tabelas próprias.

Nessa terça-feira, 6, a Renault anunciou o Kuid Zen o Kwid por R$ 58.990, uma redução de R$ 10 mil. A Fiat retiropu as tabelas de seu site e colocou a mensagem "Em breve oferta com preços reduzidos" sob as fotos dos modelos, medida seguida pela Volkswagen.

A Hyundai reduziu o preço do HB20 1.0 Sense de R$82.290 para R$ 74.290, promoção anunciada pouco antes da divulgação das medidas.

Os modelos mais baratos, que hoje custam cerca de R$ 70 mil, devem ter o desconto maior, de R$ 8.000 (11,6%). Já um modelo que custe R$ 120 mil deve ter o menor benefício (R$ 2.000, ou 1,6%).