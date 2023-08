Movimentação econômica de Salvador em junho teve crescimento de 1,4%

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA) teve crescimento de 1,4% em junho de 2023, em comparação com o mês de maio (série com ajuste sazonal).

O índice foi puxado por três variáveis: Passageiros de ônibus intermunicipais (27,8%), que apontou a variação positiva mais expressiva; Combustíveis (1,1%), depois Passageiros de ônibus urbanos (0,8%). Tiveram resultados negativos, Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-2,3%); Carga portuária (-1,8%) e Consumo de energia elétrica (-5,3%).

Em comparação a junho de 2022, o indicador caiu 1,5%, mas cresceu 0,5% quando comparado com os seis primeiros meses do ano de 2022. O indicador teve crescimento de 1,7% no acumulado dos últimos doze meses, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.