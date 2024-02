Movimentações pelo PIX somam R$ 17,2 trilhões em 2023 | A TARDE

As operações realizadas pelo PIX somaram R$ 17,18 trilhões em 2023, o que representa um crescimento de 57,8% na comparação com 2022. As informações são do Banco Central (BC).

Apesar de ter alcançado o recorde de movimentação, o meio de pagamento registrou maior crescimento no número de relacionamentos bancários ativos, enquanto a quantidade de dinheiro em circulação teve recuo.

Em 2022, a movimentação representou a soma de R$ 10,89 trilhões e em 2021, R$ 5,21 trilhões. Segundo o BC, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga em uma instituição participante pode utilizar o PIX.

O PIX foi lançado em 2022, com objetivo de aumentar a digitalização das transações financeiras no Brasil e ampliar o número de pessoas com contas bancárias, ou de pagamentos. No final de 2023, os dados do BC mostram que 194,119 milhões de pessoas (CPFs) já tinham relacionamento bancário