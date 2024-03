Na gestão Prates, Petrobras investiu mais e reduziu dívidas | A TARDE

Além de ter obtido o segundo melhor resultado de sua história e ter batido 13 recordes operacionais, a Petrobras conseguiu, em 2023, aumentar os investimentos e, ao mesmo tempo, reduzir sua dívida.

De acordo com os dados publicados nesta sexta-feira, 8, pela empresa, acerca de seus resultados financeiros de 2023, a nova gestão da Petrobras investiu US$ 12,7 bilhões no ano (equivalente a R$ 63,25 bilhões atualmente), um valor 29% superior ao investido em 2022.

“Esses números mostram que a gente está no caminho certo, está construindo uma Petrobras cada vez mais sólida, que gera valor para a sociedade. E nós estamos nos preparando também para enfrentar, com responsabilidade, inúmeros desafios, inclusive alguns desconhecidos, desse mundo em transição”, afirmou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Quando assumiu a Petrobras no retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a nova gestão foi muito pressionada, porque decidiu mudar a política de preços dos combustíveis, combatendo a dolarização e amortizando o impacto para os consumidores.

“Os sucessivos recordes de valor de mercado, desde que assumimos essa gestão, comprovam que essas nossas decisões foram acertadas. Mesmo com oscilações comuns do mercado, nossas ações seguem uma trajetória ascendente, em reta, desde que nós assumimos”, avaliou Prates.

O presidente da Petrobras também comemorou o pagamento das dívidas financeiras da empresa, reduzidas em US$ 1,2 bilhão (equivalente a R$ 5,98 bilhões atualmente).

“Eu tenho reforçado sempre uma mensagem que diz que a Petrobras voltou, voltou para prosperar, gerar valor a longo prazo, contribuir para a construção de um mundo melhor, de um Brasil melhor. Nós vamos seguir nesse caminho, ostentando nosso crachá e a nossa marca Petrobras no peito, com orgulho por tudo que essa companhia fez e vai seguir fazendo”, vibrou Jean Paul.