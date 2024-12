Nestlé vai investir em produção sustentável de cacau na Bahia

Bárbara Sapunar, diretora-executiva de sustentabilidade da Nestlé Brasil, assina protocolo com o governo baiano - Foto: Manu Dias | GOV BA

A multinacional suíça da indústria de alimentos, Nestlé, vai investir no desenvolvimento do cacau baiano e no fortalecimento da produção sustentável a partir da agricultura familiar. O anúncio foi feito durante o ‘Encontro das Cooperativas da Agricultura Familiar da Bahia’, que acontece no Colégio Thales de Azevedo, no Costa Azul, em Salvador.

O protocolo de intenções foi assinado entre a diretora-executiva de sustentabilidade da Nestlé Brasil, Bárbara Sapunar, e o governador Jerônimo Rodrigues, envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

A Bahia é o maior produtor de amêndoas de cacau do país e, a partir do investimento anunciado a pretensão é eliminar a dependência de importações do mercado brasileiro e ainda garantir bem-estar, saúde e dignidade para as pessoas no campo.

A ideia é “ampliar a capacidade instalada na Bahia e acabar de uma vez por todas com a importação de cacau da África”, disse o diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, que anunciou, para breve, o lançamento do projeto ‘Parceiros da Mata’, que visa promover uma transformação produtiva sustentável na região da Mata Atlântica, que concentra 98% da produção de cacau na Bahia.



O Governador Jerônimo Rodrigues celebrou a parceria. “Acredito que agora, a produção de cacau do Sul da Bahia e do Oeste vai alavancar ainda mais. E com produtores e trabalhadores rurais capacitados, teremos um cultivo mais sustentável do fruto”, afirmou.

Para Bárbara Sapunar, a parceria mostra o comprometimento do estado com o desenvolvimento da produção de cacau a longo prazo.

"Mais da metade do cacau que a Nestlé Brasil compra vem da Bahia. O nosso objetivo é melhorar a produtividade do fruto e ao mesmo tempo promover apoio técnico e educação para os produtores, para que eles consigam realmente aprimorar as práticas rurais. O governo vai nos ajudar a acelerar esse aprimoramento e a colocar o Brasil em um lugar de liderança a nível global”, disse.