LOTERIA

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 40 milhões

Sorteio 2.910 não teve vencedor; veja números e como apostar no próximo concurso

05/09/2025 - 8:37 h
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 4. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a R$ 40 milhões no próximo sorteio, que será realizado no sábado, 6 de setembro.

Os números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29.

Premiação parcial:

  • 5 dezenas acertadas: 80 apostas receberão R$ 22.501,55 cada
  • 4 dezenas acertadas: 4.834 apostas receberão R$ 613,82 cada

Como apostar no próximo concurso:

  • Apostas podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) de sábado (6)
  • Presencialmente em qualquer lotérica do país ou online no site e app da Caixa
  • Aposta simples: seis dezenas por R$ 6

Curiosidades e dicas sobre a Mega-Sena:

  • O prêmio de R$ 40 milhões equivale a cerca de 8 mil salários mínimos
  • Estatisticamente, os números mais sorteados incluem 05, 10 e 33
  • Jogar em bolões aumenta as chances, embora divida o prêmio

x