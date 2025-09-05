LOTERIA
Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 40 milhões
Sorteio 2.910 não teve vencedor; veja números e como apostar no próximo concurso
Por Redação
05/09/2025 - 8:37 h
Próximo sorteio será realizado neste sábado, dia 6 -
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 4. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a R$ 40 milhões no próximo sorteio, que será realizado no sábado, 6 de setembro.
Os números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29.
Premiação parcial:
- 5 dezenas acertadas: 80 apostas receberão R$ 22.501,55 cada
- 4 dezenas acertadas: 4.834 apostas receberão R$ 613,82 cada
Como apostar no próximo concurso:
- Apostas podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) de sábado (6)
- Presencialmente em qualquer lotérica do país ou online no site e app da Caixa
- Aposta simples: seis dezenas por R$ 6
Curiosidades e dicas sobre a Mega-Sena:
- O prêmio de R$ 40 milhões equivale a cerca de 8 mil salários mínimos
- Estatisticamente, os números mais sorteados incluem 05, 10 e 33
- Jogar em bolões aumenta as chances, embora divida o prêmio
