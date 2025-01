Noiva de MC Binn manda indireta e deixa de seguir ex-BBB

O romance de Ana Laura e MC Binn começou logo depois da saída do cantor do BBB - Foto: Reprodução

No mês passado, MC Binn surpreendeu ao pedir Ana Laura Marques em casamento em frente à icônica Torre Eiffel. No entanto, uma indireta postada por Ana Laura em seu perfil no X levantou suspeitas entre os fãs, sugerindo que o noivado possa ter chegado ao fim.

“É muito triste você fazer vários planos com uma pessoa e ela não animar. Aí, quando você se afasta, a pessoa começa a fazer tudo aquilo que você tinha planejado para fazerem juntos, porém sozinha. Que absurdo. Não consigo nem acreditar que tô passando por isso”, escreveu.

A influenciadora, que acumula cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais, também deu unfollow no ex-BBB no Instagram.

O romance de Ana Laura e MC Binn começou logo depois da saída do cantor do BBB. Foi a primeira relação do artista após ele viver um affair com Giovana Lima no reality global. Vale destacar que atualmente Giovana namora Lucas Pizane, que também participou da mesma edição do programa.