Novo aumento na conta de energia está previsto na Bahia

Reajuste está previsto para acontecer no dia 22 de abril - Foto: Divulgação | Coelba

A partir do dia 22 de abril as tarifas de energia da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), concessionária que fornece energia para 6,7 milhões de unidades consumidoras em toda a Bahia, vão sofrer um reajuste. O aumento médio, que será de 2,05%, foi definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Os consumidores cativos atendidos em baixa tensão, ou seja, as residenciais, em sua maioria, terão suas taxas reajustadas em 1,88%. Já as indústrias e comércio de médio e grande porte, consumidores em alta tensão, terão um aumento de 2,53%.

De acordo com informações da Neoenergia Coelba, os custos de encargos setoriais estão contribuindo com 1,86% no índice de reajuste e os custos com transmissão e geração de energia com 0,03% no índice, totalizando 1,88%. Os custos de componentes financeiros tiveram efeito de -3,12% no índice final.

Ainda segundo a fornecedora, do valor cobrado na fatura, 34,47% são para pagar os custos com a compra e transmissão de energia. Os tributos - encargos setoriais e impostos - têm participação de 33,30% nos custos da tarifa de energia elétrica.

Do total do valor pago pelos consumidores baianos, a concessionária revelou ficar com 32,22% para cobrir os custos de operação, manutenção, administração do serviço e investimentos.