Novo hospital abre as portas em Salvador

O novo hospital fica dentro do Complexo Aliança, na Av. Juracy Magalhães Jr - Foto: WuigaRubini | Divulgação Gov BA

Pode até parecer uma nave espacial de filme futurista, com a tecnologia avançada e paredes brancas, mas é o Aliança Star, novo hospital inaugurado, ontem, pela Rede D’Or, em Salvador. A ideia é que o espaço ofereça um serviço de saúde premium, com alta tecnologia, serviços exclusivos e equipe médica renomada.

O novo hospital fica dentro do Complexo Aliança, na Av. Juracy Magalhães Jr, e representa um investimento de mais de R$ 330 milhões, que em pleno funcionamento deve gerar 3.500 novos empregos, além de trazer benefícios para o desenvolvimento do sistema de saúde no estado.

Atendimento personalizado e exclusivo é parte do modelo do Aliança Star. Entre os destaques da unidade está a sala dedicada à cirurgia robótica, com equipamentos que oferecem maior precisão e recuperação mais rápida dos pacientes. Tecnologias para tratar de multiespecialidades, sistema de imagem integrado para realizar procedimentos menos invasivos, emergência 24 horas, e centro cirúrgico para procedimentos de todas as complexidades são algumas das características do hospital.

“A gente vai oferecer aqui em termos de tecnologia médica e infraestrutura, o que tem de melhor não só no Brasil, mas no mundo. O Aliança, que já era uma grande referência para Bahia e para o Brasil, vai ter capacidade de atrair uma clientela ainda maior, certamente vindo de outras cidades e eventualmente até de outros estados”, conta o CEO da Rede D'Or, Paulo Moll. Com a nova adição ao complexo Aliança agora são 398 leitos numa área de 47.000m².

Cerimônia

Na inauguração realizada ontem no Aliança Star estiveram presentes o governador Jerônimo Rodrigues, o prefeito Bruno Reis, o presidente do Conselho da Rede D’Or Jorge Moll, além de outras autoridades políticas, empresários, artistas e outras personalidades da sociedade baiana.

O governador do estado ressaltou a importância do empreendimento para a Bahia. “Já existe uma parceria e com esse ambiente de desenvolvimento tecnológico vai ser ampliada. É um investimento privado, mas o meu sentimento é de que nós estamos colocando mais um hospital dentro da rede do estado”, afirma.

Ele ainda apontou que há vantagem para todo o setor de saúde do estado. “É algo que vai fixar médicos, enfermeiros, profissionais especializados em algumas áreas aqui, que não existiam. Vai atrair profissionais, segurar profissionais e estimular, naturalmente, a criação de cursos dentro das universidades, nas faculdades particulares, para que a gente possa ter profissionais”, comenta.

Estrutura

A unidade possui 146 acomodações, destas 45 de UTI, que buscam oferecer conforto e acolhimento. É possível encontrar no térreo um café e restaurante de alta gastronomia, comandado pelo Chef Rollan, com estrela Michelin. “Esse hospital é um hospital que integra um seleto grupo de hospitais do Brasil e de fato esses hospitais estão entre os melhores hospitais do mundo. Não só a estrutura, mas todo o fluxo pensado, todo o treinamento dado, os modelos de certificação”, explica o diretor regional Bahia da Rede D'Or, Rafael Vita.

Ele explica algumas diferenças do espaço. “Temos uma hemodinâmica completamente nova, uma medicina nuclear que nessa região da cidade a gente não tinha dentro de hospitais, outros equipamentos. A equipe médica baiana é extremamente competente e agora ela tem nas suas mãos equipamentos e instrumentos que dão vários passos em direção à capacidade de cuidar dos pacientes”, pontua.

Na Bahia, a Rede D’Or conta com mais 4 hospitais: São Rafael, o Cárdio Pulmonar, Aeroporto, Santa Emília, em Feira de Santana e a Oncologia D’Or.