Novo lote residual do Imposto de Renda já pode ser consultado | A TARDE

O lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relacionado ao mês de abril deste ano, pode ser consultado na Receita Federal a partir desta terça-feira, 23. No valor superior a R$ 457, o crédito bancário será disponibilizado no dia 30 de abril para aproximadamente 353,3 mil contribuintes.

Grande parte dos contemplados neste lote corresponde a contribuintes com faixa etária acima de 80 anos. Outros grupos prioritários, como de pessoas com deficiência ou doença grave e professores também estão contemplados.

No mais, aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou autorizaram a restituição via PIX estão agregados. Todos os valores serão depositados na conta bancária informada na Declaração do Imposto de Renda.

A consulta ao lote residual pode ser realizada pelo site da Receita Federal na internet, onde dá para ser feita a consulta simplificada. Se o contribuinte tiver dúvida sobre a pendência, também é possível realizar a consulta completa, pelo e-CAC.